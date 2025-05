Voor de Onwetende Generatie. De Surinaams-Nederlandse megahit Kleine Wasjes, Grote Wasjes (1985) ging niet over stinkende sportmeuk en overige zure sokken + heupslips in de Miele gooien, maar ging gewoon over NEUKON. Het was een van de vrolijkste liedjes van de eighties, en alle credits gaan naar Jan Douwe Kroeske van de VARA, die dit nummer op Hilversum Drie (bestond toen wel) ging pluggen. Check ook deze Volkskrant-repo uit de zomer van 1985 (Delpher). BRUGGETJE. Veertig jaar later kan iedere Surinamer de allerduurste wasmasjien (foto boven) kopen, want Suriname is schathemeltjerijk door de vondst van 750 miljoenmiljard vaten olie. Zo ongelofelijk teringtiefus schatrijk dat ze van gekkigheid niet meer weten hoe te gaan stemmen cq wat de toekomst brengt. Er zijn ongeveer 630.000 Surinamers, en ze zijn allemaal miljonair nu. Gaan alle Surinamers in Nederland nu terug naar Suriname omdat ze opeens weer Surinaams zijn? Stort de NL huizenmarkt in door Spookstad ZuidOost? En krijgt Nederland nu herstelbetalingen voor het Surinaamse bijstandsverleden? Of zegt Suriname heel D66: we gaan NET ALS GRONINGEN van het fossiel af? Wat een impertinente vragen allemaal. Oant moarn.