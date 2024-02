De Houthi's: een proxy-regime van de Iraanse theocratie, herintroduceerde slavernij, veroordeelde vorige maand nog minstens dertien mensen tot publieke executie wegens "homoseksualiteit", met als eigen nationale vlag de leus "Allah is groot, dood aan Amerika, dood aan Israël, vervloek de joden, overwinning aan de islam".

Kortom, exact het regime waarvan je verwacht dat 'progressief' Nederland het in stationshallen bezingt en Thierry Baudet in de plenaire zaal spreekt van "fiere Jemenitische strijders", omdat ze commerciële schepen aan blijven vallen van landen die wegens 7 oktober niet tegen het uitschakelen van Hamas zijn.

Maar goed, nu hebben de Houthi's dus een ware milieuramp in de Rode Zee veroorzaakt door hun aanval op Britse bulk carrier M/V Rubymar onder Belizaanse vlag. U.S. Central Command schrijft dat de aanval resulteerde in "an 18-mile oil slick. The M/V Rubymar was transporting over 41,000 tons of fertilizer when it was attacked, which could spill into the Red Sea and worsen this environmental disaster." Zie foto na de breek.