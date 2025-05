Als wij vroeger een keer wilden weten hoe het zat met de politiek enzo gingen we altijd kijken op de website van Gerard Joling, maar sinds hij een contract heeft bij RTL mag hij niet meer zo vaak uitleggen hoe de vork in de feitelijke steel zit. Tot: gisteravond. Aan tafel bij Vandaag Inside gaf de Duiders des Vaderlands zijn ongezouten mening over onder meer de demonstraties van Extinction Rebellion, en daar zat geen woord Spaans bij. Nou ja, geen woord Spaans, dat ook weer niet, er zaten twee woorden Spaans bij, namelijk 'Guardia' en 'Civil', oftewel Guardia Civil, wat zoveel wil zeggen als 'burgelijke garde', en dan met name dus de Spaanse uitvoering daarvan, internationaal vermaard, die volgens drs. Joling bepaalde mensen die op bepaalde snelwegen gaan zitten eens even flink kort danwel klein zouden moeten slaan. Ook een mening natuurlijk. Goed nieuws voor Ingrid Coenradie en andere praktisch ingestelde politici die best harde maatregelen willen nemen maar nog op zoek zijn naar financiële dekking (haha, Joling, dekking, red.): Geer wil ze uit eigen zak betalen. Klinkt behoorlijk rechts-populistisch allemaal, dus dat zal wel weer niet mogen van ons rechts-populistische kabinet.