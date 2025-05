Nou het is zover jongens vandaag gaan de hoofdrolspelers van een van de heftigste conflicten van deze tijd met elkaar om tafel: Zelensky en Poetin Netanyahu en een of andere Hamas-pief René van der Gijp, Johan Derksen, Wilfred Genee en Gordon. Voor wie dat gemist heeft: een poosje geleden had Gordon nieuwe muziek maar Gordon kan eigenlijk helemaal niet zingen en dus werd hij door de heren van VI smakelijk uitgelachen. Voor zover wij weten heeft hij ook geen (bijster goede) therapie en dus lezen we nu al ruim een jaar dingen als: "Wilfred Genee is een stoker, Johan Derksen stuk stront", "Ik was vroeger heel leuk met Wilfred Genee", "Fuck them", "René is depressief", René is "een labiele idioot", "Gordon wilde de politie bellen om uitzending VI", enzovoort. Heel benieuwd wie er vanavond een dildohelm meeneemt - hoe dan ook een directe confrontatie waarbij de klassieker verbleekt, vanaf 21.36 live updates hieronder.

Update Gordon heeft hele leuke vrienden, vertelt hij. Katie bijvoorbeeld. Da's een topwijf. Nu glijden we er gelijk in, met het beruchte fragment waarop Gordon zingt als een poes waar iemand per abuis op is gaan staan.

Update Gordon vond het zelf ook bizar slecht. Waarom zeurt hij dan zo? Alles moet gezegd kunnen worden, maar niet systematisch over één iemand, meer specifiek Gordon, vindt Gordon. Nu een compilatie van fragmenten waarin de heren hem op de korrel nemen.

Update BREEK. GORDON OUT VALENTIJN DRIESSEN ALS HOMOSEKSUEEL

Update Nu een compilatie van fragmenten waarin Gordon mensen afzeikt die hem afgezeken hebben.

Update Schitterende tv. Halverwege betoog Gordon start de redactie nog één keer het bewuste fragment in.

Update Gordon houdt erg van fistfucken, grapt hij. Amusement.

Update Het liefdesleven van Gordon. Hij had vorig jaar een geliefde die is overleden. Pijnlijke stilte. Genee maakte een bruggetje naar Gary Lineker.