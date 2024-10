Dat was lachen gieren brullen, gisteren op televee in die door Sjon van den Heuvel uitgekookte reclamespot voor Sjordon. Kwamen we langs tussen voetbalkijken & zappen door (en een begin aan Bullet Train met Brad Pitt, maar de tandjes) en het mooiste stukje was de presentatie van het Talpa-jaar. Moest Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet, even kletsen met Jordi Versteegden van De Telegraaf. Die Jordi heeft altijd een grote muil over Gordon (dat-ie niet spoort enzo, klopt vaak ook wel) en daarover ging onze diva dus effe verhaal halen. Nou, en toen had Jordi plots niks meer te zeggen en was het: ja mijnheer Gordon nee mijnheer Gordon is goed mijnheer Gordon. Eigenlijk is de showbizz niks anders dan de voetbaljournalistiek: stoere dingen roepen, maar poeslief doen als je de sterspeler mag spreken. Als je maar authentiek bent, he Jordi!