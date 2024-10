Nu LIVE LIVE LIVE in de Nations League, de meest waardeloze voetbalcompetitie ter wereld. Gelukkig maken we sport nooit politiek dus dat zullen we vandaag ook niet doen. Gewoon, FC Orbán tegen VV Wilders. Voor de oranjehemden slechts een opwarmertje voor de kraker van maandag, als 1.AFD de tegenstander is. Orbán kan er niks van (vooral de linkerflank is ruk) dus de stijlloze voorspelling is: 0-2 voor Nederland. Aanvallûh, alles over rechts!

Opstelling Oranje (4-3-3)

Doel: Agema

Achter: Beljaarts, Madlener, Faber (aanvoerder), Klever

Midden: Szabó (weet veel van de tegenstander), Maijer, De Roon

Voor: Wilders (sterspeler), Graus (flegmatieke rover), Coenradie

Scheidsrechter Von der Leyen, live op NPO3

UPDATE - 100% balbezit voor ons, toch 1-0 voor Hongerlije

UPDATE - Ronald Koeman is ook een beetje een Maurice Steijn met een grote naam he

UPDATE - Hautaine scheids geeft nog effe rood aan Virg

UPDATE 1-1 RENPAARD