Moreel en ethisch gidsbedrijf Shell heeft een eindejaarspresentatie van Wilfred Genee afgezegd omdat een aantal mensen in het bedrijf een dikke tampon van hem krijgt. Genee: "Er is een aantal mensen binnen de organisatie dat moeite heeft met dit programma, omdat het niet inclusief en divers genoeg is." Oh ja, Shell, bekend van het over de rug van de arme bevolking miljarden verdienen in de Nigerdelta en het verwoesten van de natuur aldaar, het negeren van mensenrechten in Nigeria en Argentinië, het zijn van een van de hoofdrolspelers in klimaatverandering, het ontwijken van belastingen met allerlei gewiekste geitenpaadjes, het over lijken gaan voor miljardenwinst, het blijven houden van nauwe banden met Rusland, het lobbyen tegen klimaatbeleid, greenwashen, boren naar gas in beschermde gebieden, de rol in Dividendgate, enzovoorts? Dat bedrijf? Ja? De werknemers van SHELL hebben ergens 'moeite' mee? Zeggen we het zo goed?