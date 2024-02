Nieuw hoofdstuk in de saga van Özcan Dinges die zijn gevallen "vriend" Matthijs van Nieuwkerk van de weg af schraapte om 'm vervolgens nog een keer voor de bus te flikkeren met geleuter over een zogenaamd heftig filmpje. Want Eus vond het gedrag van Matthijs eerst helemaal niet erg, want hij mocht lekker vaak aan tafel, destijds was het nog slim om de kant van Matthijs te kiezen. Toen kwam er een stuk in de Volkskrant en dat vond Eus ook niet erg want Matthijs was zijn vriend, en Eus zelf een grandioze opportunist. Toen vond iedereen dat je het gedrag van Matthijs wel erg moest vinden en dus vond Eus het ook erg. En toen zei Eus: "IK HEB EEN FILMPJE GEZIEN!" Op dat filmpje was mogelijk niks te zien, maar Eus vond het toch heel erg, want zo was voor iedereen extra duidelijk dat de beroemde schrijver Eus afstand nam van ongewenst gedrag. Dat filmpje was er eerst niet, iedereen wilde weten waar het filmpje dan was maar Eus hield zijn mond, en toen was het filmpje er plotseling wel. Iedereen zei: "Nou nou poeh poeh Eus is DIT nou het filmpje waarom jij je vriend Matthijs voor de bus hebt gegooid, wat een misdaad" en toen zei Eus tegen Wilfred Genee (ook een vriend van hem want daar mag hij ook aan tafel, behalve als er een filmpje is van Wilfred, dan gooit Eus hém voor de bus) dat dit het filmpje is, maar later zei Eus dat dit het filmpje niet is. En nu heeft Anna van den Breemer (de schrijver van het mediamerk Eus) op het X-account van Eus een stuk gekwakt helemaal klaar te zijn met het 'gedoe' over het filmpje, 'gedoe' dat hij helemaal zelf is begonnen, maar het is wel de schuld van de rest. Want Eus (een van de slimste mensen van NL) had het helemaal niet over een VIDEO, het kwam allemaal voort uit het voortschrijdend inzicht van Eus. Die video heeft een waarde toegekend gekregen, niet omdat Eus er zelf over was begonnen en er primetime op landelijke televisie heel geheimzinnig over deed, maar door 'SHOWBIZMEDIA' die het toch wel een sappig verhaal vonden. "Behoorlijk kansloos", vindt Eus het allemaal, dat hij zelf over een filmpje begon, dat iedereen wilde weten wát er precies te zien was op dat filmpje en dat niet iedereen meteen snapte wat Eus bedoelde. Het was niet alleen 'behoorlijk kansloos', het was zelfs 'zeer kansloos', en 'niche', en zo bagatelliseert Eus een door hemzelf aangezwengelde rel over de Godfather van de Nederlandse televisie omdat WIJ zijn grootsheid en voortschrijdende inzicht allemaal niet begrijpen. We zien het wel goed, maar het licht is uit! Zoiets.