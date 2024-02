De ingewikkelde situatie rond Eus en Matthijs van Nieuwkerk is nog ingewikkelder geworden. Er gaat namelijk een filmpje rond op TikTok (hebben we zelf ook!) van Matthijs die een beetje pittig doet tijdens repetities voorafgaand aan de Hebdo-uitzending omdat er spanning is, en omdat redacteuren de boel niet op orde hebben. En nu zijn er figuren op social media die beweren dat DIT de geheime beelden zouden zijn waardoor Eus is gedraaid op het dossier van zijn ""vriend"". Maar! Deze beelden komen uit de documentaire Aan Tafel uit 2015 en waren gewoon op televisie te zien. De vraag is nu: bedoelde Eus (niet het scherpste mes in de la) deze beelden, of bedoelde hij een ander filmpje? Yvonne denkt het eerste. Als dat zo is (maar dat zal-ie nooit meer toegeven), moeten we snel Slachtofferhulp (0900-0101) voor 'm regelen want sjonge jonge wat is Matthijs op deze beelden een harteloze TIRAN + psychopaat!!