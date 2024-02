Voor iedereen die het gemist heeft omdat hij bezig was met onbelangrijke zaken zoals de formatie, het conflict in Israël, de Eritreërrellen of het afscheid van Irene Schouten, volgt hier even samenvatting van de kwestie die Nederland op dit moment echt bezighoudt: Het Filmpje Van Matthijs Van Nieuwkerk, Dat Eus Gezien Heeft.

Het zit dus zo: eerst had je DWDD, met Matthijs van Nieuwkerk. Toen kreeg je Eus, die was een vriend van Matthijs van Nieuwkerk. Toen stopte DWDD, en dat vond iedereen heel erg. Toen stond er een stuk in de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk, dat vond iedereen ook heel erg. Behalve Eus, want die was nog steeds een vriend van Matthijs van Nieuwkerk. Dus toen had Eus een boekpresentatie, en toen mocht Matthijs van Nieuwkerk komen, en Tom Egbers ook. Maar toen kwam er opeens nog meer nieuws over Matthijs van Nieuwkerk in het nieuws. En toen dacht Eus opeens, wat heb ik nou aan Matthijs van Nieuwkerk. En toen zei Eus, ja maar ik heb een filmpje gezien van Matthijs van Nieuwkerk en daarop is eigenlijk niks schokkends te zien, maar nu vind ik Matthijs van Nieuwkerk opeens toch niet meer aardig. En toen zei iedereen nou Eus waar is dat filmpje dan? En toen zei Eus dat ga ik niet zeggen. En toen zei Wilfred Genee okee want Wilfred Genee wil best doorvragen op tv maar niks uitzoeken. En toen zei Eus ja het maakt toch ook niet uit hè.

Want hee. Waar gaat dit nou helemaal over?