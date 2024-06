"Het is niet duidelijk waarom Matthijs momenteel heel lang haar heeft. Het kan zijn dat hij het moeilijk vindt om na alle controverses naar de kapper te gaan, maar het kan ook zijn dat hij gewoon toe iets aan iets nieuws."

Nou. Wat denkt u?????????????????????????????????

A) "Ik heb geen enkel idee waarom hij lang haar heeft. Is hij de enige die lang haar heeft?"

B) Wie is er verantwoordelijk voor dat haar?

C) Wat staat die kapper daar nou man

D) HIj wil op de duivel lijken

E) De kapper moet op zijn knieën zitten en sorry zeggen

F) Sorry meneer van Nieuwkerk

G) De kapper schaamt zich vast kapot

H) We hebben lang nagedacht over het lange haar, maar niemand deed iets

I) Haar knippen is de Champions League

J) Zijn kop lag op het hakblok. Daarom niet geknipt

K) Die kapper kan niks

L) Die kapper heeft geen kappersopleiding gedaan, maar 2 mavo

M) De kapper luistert nooit naar wat Matthijs zegt

N) Die kapper is een ambtenaar

O) Die kapper is een zombie

P) Het ligt aan de föhn

Q) Als die kapper niet presteert wordt hij meteen gewisseld

R) De kapper was niet te bereiken, niet te sturen

S) De rol van de kapper was zo complex

T) Het is een patroon van wegkijken

U) O ja, vind jij dít een goed kapsel?

V) Bel Sywert maar, vraag maar wat Sywert ervan vindt

W) Pico bello

X) Het is nooit goed genoeg

Y) Ach, het is een draconische karikatuur

Z) Anders, namelijk...