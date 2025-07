Wij hadden dus niet heel hoge verwachtingen van Özcan Akyol bij Zomergasten en ook het kijken viel ons zwaar, maar het wordt achteraf toch juicier dan we durfden te hopen. Er bleek iemand te kijken die WEL heel hoge verwachtingen had, namelijk Eus' werkgever Jan Slagter. Die verwachtte dus werkelijk dat er tijdens Zomergasten een groots mea culpa zou komen voor Eus' behandeling van zijn voormalige vriend Matthijs van Nieuwkerk. U weet wel, die destijds al knock-out in de hoek lag en nog eens voor de bus werd gegooid toen Akyol suggereerde dat er schokkende beelden zouden van "niet zo gezellig gedrag" van Matthijs (beelden waarop hij eigenhandig een stagiair onthoofdt, of zo). Nou die excuses kwamen er dus NIET en daarom is de Omroep MAX-eindbaas BOOS. Zo boos dat het contract van Eus aldaar niet wordt verlengd. "Deze man is voor mij geen knip voor de neus waard. Voor mij is hij afgedaan. We hebben nog wel een contract met hem en dat zullen we netjes uitdienen." Jammer joh.