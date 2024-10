De boel is weer mooi

Nou die tikken we dan maar even droog op; droog als het veen dat smeult! Context? Onbekend. Datum? Onbekend. Wie de op het einde genoemde "Ralph" is? Onbekend. Wat Het Volk ervan denkt: bekend.

EDUCATED GUESS GEENSTIJL: Filmpje lijkt opgenomen op dit pleintje voor de voetbalkooi in Bilthoven. En is de genoemde "Ralph" heel toevallig wijkagent Ralph Zwikker?