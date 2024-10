Een pneumatisch remigratiebeleid? Maar roept dit nou de beeldtaal van gaskamers aan, of ligt dat weer aan ons? Zou in ieder geval niet de eerste keer zijn. Hoe dan ook, de cartoon had een stuk erger gekund, namelijk zonder open deur aan het einde van de rit.

Maar dan nu een uitdaging: u móét het voor elkaar krijgen oprecht te lachen of geprikkeld te worden door een Volkskrant-'cartoon' door Jip van der Toorn, anders verdwijnt uw hele gezin in de PVV3000.