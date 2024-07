Altijd leuk: als een of andere pretentieuze snor in een video de klemtoon bij een vrij normaal woord ('parochie', als in: 'preken voor eigen parochie') de hele tijd verkeerd legt. Maar daar gaat dit topic niet over, want dit topic gaat over waar die pretentieuze snor het over heeft. Over de Volkskrant namelijk!

Wij vonden Jip van den Toorn al stom toen we nog dachten dat ze een man was, maar inmiddels is ze doorgebroken bij de Volkskrant en zijn heur cartoons nog steeds stom. Nou is grappen analyseren bij ons altijd -1000 en HUUU LINKS STOM HUUU LINKS HEEFT GEEN HUMOR -2000 (okee wie houden we voor de gek, red.) maar allejezus die cartoons van Jip van den Toorn hee. Nou ja. Zegt u het maar. In het Stamcafé.