Heel BlueSky is al enkele dagen in paniek omdat er tegenwoordig ook wel eens rechtse mensen met een mening in talkshows verschijnen. Dat was jarenlang illegaal in Nederland, maar op het hoofdkantoor van SBS in Amsterdam hebben ze net zo lang naar de kijkcijfers van VI zitten staren totdat ze opeens Jack van Gelder keihard in hun oor "MEVROUW AL-KAK" hoorden schreeuwen, bij WNL is de laatste redacteur met een abonnement op De Groene drie jaar geleden al door Bert Huisjes de WW in gepest en de Meningenpolitie van Bar Laat is met welverdiende zomerstop, mede mogelijk gemaakt door D-Reizen. Hoe dan ook, bij NRC is de tv-recensent al weken in de war en Sander Schimmelpenninck zou Sander Schimmelpenninck niet zijn als hij niet een inhoudelijke bijdrage aan de discussie alsmede de strijd tegen domrechts zou willen leveren. Zie: hierboven.

Nou zouden wij van GeenStijl mensen nooit op hun uiterlijk pakken, zeker Sander '1.76 Wierd en dat weet je best' Schimmelpenninck niet, want dat is gewoon een hele mooie jongen, beetje dom misschien, maar je hoeft er ook niet mee te praten hè, hoe dan ook, dat is het punt niet, wat is het punt wel, nou, dat wij dus wat anders hebben bedacht. Een quiz! U moet van al deze stukjes column raden of ze uit een clickbait-BN'er column in De Volkskrant komen of uit een clickbait-BN'er column in het AD. Het is misschien een beetje laag, want (vrijwel) niemand die in Nederland betaald krijgt om te schrijven, formuleert zulke krakkemikkige zinnen als Özcan Akyol, maar voor de winnaar hebben we een leven lang frikandellen in de aanbieding. Antwoorden NA DE BREEK.