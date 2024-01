David de Haatkabouter Sander Schimmelpenninck is met zijn '1.66m Wierd en dat weet je best' opgeflikkerd van Twitter, richting Threads, en daar blijkt het net zo ongezellig en straks komt Sander met z'n grote kleine bek weer terug naar Twitter - want dat is wat vieze junks doen. Dat moet Sander Schimmelpenninck ook helemaal zelf weten trouwens. Dan schrijft-ie nog een stukkie in De Volkskrant en dat gaat altijd over Twitter. "Boehoeh", en dan staan er weer een paar te applaudisseren voor zoveel dapperheid. Nu heeft Sandertje dit geschreven: "Waar tot voor kort het debat voor rechts niet hard genoeg gevoerd kon worden, is men daar plots hypergevoelig geworden. Zelfs GeenStijl, dat nota bene het motto ‘nodeloos kwetsend’ voert, beticht critici tegenwoordig van ‘schelden’. Die gespeelde sensitiviteit heeft een duidelijk doel: de aandacht verleggen van de eigen strafbare uitlatingen en intimidaties naar het ‘onfatsoen’ van zijn critici."

En dan gaan we toch even happen. Hij doelt natuurlijk op dit topic van meer dan drie jaar geleden (lol) waarin Haatgraaf de Vreemdste even van z'n eigen morele hoogpaard werd getrokken. Sander Schimmelpenninck is immers de personificatie van goed fatsoen, terwijl hij in de kern gewoon geen leuk persoon is. Een hypocriet narcistisch gozertje, die vroeger altijd als laatste werd gekozen met gym omdat-ie niet met z'n handjes boven het net kon komen, en dat nu compenseert door iedereen weg te zetten als domrechtse lul. Als Sander een restaurant binnenstapt kijkt iedereen teleurgesteld naar de preisoep vanwege zo weinig bewegende lucht maar zo veel verplaatsende leegte. Die gozer wordt achtervolgd en totaal overmand door small dick energy. Wij 'betichten' hem ook helemaal niet van 'schelden', want het zal ons echt worst zijn wie z'n bek opentrekt tegen wie, en we vinden het zelf héérlijk. We zijn dan ook helemaal niet te beroerd om te schelden. Zoals: Sander Schimmelpenninck is een zakje zeik met de persoonlijkheid van een pak dubbelvla van vorig jaar. 'Schelden' is het punt ook helemaal niet, maar hij ligt natuurlijk te vaak append in huisjes in het oooooost'n om dat te snappen. DUS DAT IS EEN BEETJE DE DEAL.