Het was lang stil rond de oud-winnaars van de quiz 'De Slimste Mens'. Te lang, eigenlijk. Ze hadden dan wel een grijs logootje met drie stoelen om in Word-documenten te plakken. Maar ja. De afgelopen dagen vroeg iedereen zich natuurlijk af hoe de oud-winnaars van de quiz 'De Slimste Mens' aankeken tegen idioten die racistische drek op Twitter gooien omdat ze er niet tegen kunnen dat Akwasi best wel goed is in de quiz 'De Slimste Mens'. En dat, terwijl de geest van 'De Slimste Mens' juist gaat om wat ons verbindt: kennis, cultuur en het plezier van met miljoenen Nederlanders hetzelfde spelletje spelen. Heel anders dan bijvoorbeeld een quiz als 'Met Het Mes Op Tafel', waarin drankmisbruik, hebzucht en haat de boventoon voeren. Maar de oud-winnaars van de quiz 'De Slimste Mens' hebben een voortrekkersfunctie. Het zijn rolmodellen. Het zijn mensen, die statements horen te publiceren. Zodat niemand kan denken dat Lisa Loeb racisme toejuicht. Zodat niemand kan denken dat Pieter Derks iedere avond met het schuim op de mond zit omdat 'ene' Akwasi op 'zijn' stoel de sterren van de hemel quizt. Zodat niemand de indruk krijgt dat Arjen Lubach onder een sokpop-account (zou trouwens nog steeds kunnen, red.) zelf die bagger loopt te posten. Nee nee. De oud-winnaars van de quiz 'De slimste Mens' hebben eindelijk stelling genomen. Zij zijn tégen racisme. Allemaal.