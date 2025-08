Komt dat zien! Onze hoofdstad biedt sinds een aantal weken een nieuw type woning aan: brugbankjes! Bien en Willem uit de reportage van AT5 hierboven hebben de primeur en zijn de eerste gelukkige bewoners van zo'n moderne woning op de hoek van de Leidsebrug. Het dolenthousiaste stel wilde niet herkenbaar in beeld omdat het bang is dat stikjaloerse woningzoekenden het huis zullen bekladden bij het zien van zoveel comfort, ruimte, gemak, gezelligheid en wat dies meer zij. Er zijn in de buurt nog een aantal van zulke woningen beschikbaar, gelegen aan de Leidsevaart, alwaar genoten kan worden van veel groen, prachtig schoon grachtwater en de vele luxe eetgelegenheden uit de buurt. In de woning zelf valt het licht schitterend naar binnen en vindt u de keuken, de woonkamer, de slaapkamer en de badkamer allemaal op dezelfde plek, wat zeker voor kopers op leeftijd een groot voordeel is. Maar uiteraard is ook aan jongere woningzoekenden gedacht: recht onder het zitvlak van het brugbankje kunt u bijvoorbeeld makkelijk een ledikantje kwijt, waarmee de mogelijk tot gezinsuitbreiding zomaar tot uw beschikking staat - al is dat natuurlijk helemaal aan u (knipoog). Na de getoonde reportage zullen de brugbankjes ongetwijfeld in populariteit stijgen, wees er dus snel bij. Valt u nou net buiten de boot wat de brugbankjes betreft, dan kunt u het ook altijd proberen in een heel andere huizensector van Amsterdam en bent u straks misschien wel gewoon de nieuwe bewoner van een sublieme afvalcontainer!