De woningnood in Amsterdam begint bizarre vormen aan te nemen, in de Jordaan is een dakloze man zijn heil daarom maar gaan zoeken in een VUILCONTAINER. Het leek hem wel een aardig slaapplekje, waar hij op gezette tijden vermoedelijk ook nog wat restjes eten, hoewel verpakt in van die grote zwarte zakken, cadeau kreeg van buurtbewoners op de Elandsgracht. En een aardig slaapplekje was het ook, veilig zou je denken want het politiebureau zit er recht tegenover (zie Insta-foto hierboven), ware het niet dat een Jordanese wijkdiender de mans rust kwam verstoren, juist toen hij helemaal in zijn nopjes leek met zijn nieuwe plekje. Die agent vertelde hem dat het fataal had kunnen aflopen als een vuilniswagen de container was komen legen. Maar in het centrum van Amsterdam wordt nou eenmaal NOOIT (zeg maar nul keer) vuilnis opgehaald, de RAT is niet voor niets een welkome gast. Dus wat is nou het hele probleem, mensen van de Amsterdamse politie? En zo dacht ook de dakloze man, aldus de wijkagent op Insta: "De man was zich echter nergens van bewust en snapte de ophef niet echt". Dit kunnen wij dus volkomen begrijpen, en eerlijk gezegd verdient deze man subiet een erepenning, en anders een waardige slaapplek met politiebewaking voor optimale rust. Want iemand die de ontstane ophef nu eens niet betreurt, maar de ophef gewoon totaal niet begrijpt en voor zijn zaak blijft staan, de strijd tegen de woningnood nog liever met de dood bekoopt dan opgeeft, zo iemand, met zo'n verfrissende instelling, verdient niets dan lof en ons aller RESPECT.