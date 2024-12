Vroeger had je mensen, die speelden in de Champions League van het leven: wijven neuken, kutboeken schrijven over wijven neuken, meer wijven neuken, kutboeken schrijven over kinderen die je krijgt van al dat wijven neuken, nog meer wijven neuken, nog meer kutboeken schrijven, gevraagd worden voor acties met Bekende Nederlanders tussen het wijven neuken door, en daarna nog wat wijven neuken. Maar aan alles komt een eind. Soms word je dan niet eens meer gevraagd voor een actie waar Akwasi wel voor gevraagd is. Dan kun je heel rancuneus zeggen: 'mijn tijd is geweest'. Maar je kunt ook de koninklijke weg kiezen en erop wijzen dat je vorige maand nog wel in een actie met Bekende Nederlanders zat, waaronder ook Akwasi, die heette toen niet trouwens #NietInMijnNaam, maar #NietInMijnStad, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt al zat er toen nog iets tegen Jodenhaat in of zoiets. Well played Kluun, maar wat heeft Akwasi nou wat jij niet hebt? Behalve de Gave van het Woord?