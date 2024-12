Scheids even vraagje vooraf. De actie gaat over de Israëlische campagne in "Palestina en Libanon". Het gehele opiniespectrum erkent dat Assad nooit had kunnen vallen als Israël Assads Pretoriaanse Garde namelijk Hezbollah te Libanon niet vakkundig ontmanteld zou hebben, en Assads regime doodde juist zelf duizenden Palestijnen en martelde er bijna 700 het leven uit.

Maar goed, de spreektekst luidt: "Geen oorlog, geen ontmenselijking, geen oorlogsmisdaden, geen mediaframing [?, red.], geen steun aan Israël, geen genocide, geen genocide, geen genocide, in mijn naam." Nou, wat genocide betreft worden ze gehoord, want die is er gelukkig niet, behalve als Amnesty nadrukkelijk de definitie van genocide verandert voordat ze het alsnog genocide noemen.

En verder blijft toch altijd de vraag: okay, maar mag Israël dan überhaupt wel bestaan of moet het als zodanig verdwijnen? Want in het geval van die laatste opvatting, die van zo'n 90% van doorsnee demonstranten, is het geen vredesprotest meer, maar een pro-oorlogsprotest met als enige bezwaar dat de verkeerde kant wint.