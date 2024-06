Het wordt gezelliger en gezelliger met Martin Bosma en de Slavernijherdenking op 1 juli. Vandaag heeft een groep van "honderden individuen en tientallen organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap", waaronder woordkunstenaar Akwasi, excuustruus Babs Gons en mensenmens Raymi Sambo in een open brief opgeroepen tot het weren van de Kamervoorzitter bij de herdenking van de slavernij. En nu heeft de organisatie (voorgezeten door D66-mevrouw Linda Nooitmeer) van de herdenking Ninsee geëist dat Bosma 'reflectie' moet tonen en dat hij anders maar moet oprotten naar zijn eigen herdenking.

"Ninsee vraagt om een vervanger als Bosma geen reflectie wil te tonen: de organisatie wil wel dat iemand namens de Tweede Kamer aanwezig is. Bosma zelf lijkt niet voornemens iemand anders te sturen, zo reageerde hij maandag in een Kamerdebat op Ninsee’s brief. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren,” zei hij. “En excuses ook nog.”"

Prachtig die tolerantie, verbinding en saamhorigheid in dit soms zo koude kikkerlandje!