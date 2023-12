Vandaag in uw papieren Volkskrantje: een ranzige hate piece aan het adres van kandidaat-kamervoorzitter Martin Bosma. Met 47.189 voorkeurstemmen gekozen, FYI een stad zo groot als Barendrecht. Dat staat uiteraard niet in de Volkskrant, wel ontzettende oude koeien als: hij was ooit journalist, hij studeerde aan de UvA, hij komt uit een rood nest uit de Zaanstreek, hij bedacht "kopvoddentaks", en was volgens enkele door de Rijksrecherche verhoorde getuigen ook het brein achter de ‘minder Marokkanen’-toespraak, waarvoor Wilders uiteindelijk veroordeeld werd tot groepsbelediging. (Volkskrant). Djiezusfokkingkraist. Er wordt nog net niet de Hamas-minister van Propaganda gevraagd wat ze van de sympathieke ondervoorzitter vinden, maar veel scheelt het niet. Gaat zonder zeggen dat ook Bosma's meesterwerk De schijn-élite van de valse munters uit 2010 door de Volkskrant-mangel wordt gehaald. Uitgever Mai Spijkers (Prometheus) zag af van publicatie van een volgend boek van Bosma, ondanks het feit dat De schijn-élite een verkoopsucces was. [...] Spijkers: "Ik vond dat hij in dat boek een beetje doordraafde. Ik liet het een paar mensen lezen en kreeg beroerde leesrapporten terug. Er waren ook wel reacties van Prometheus-auteurs, die het niet prettig vonden dat ik een PVV’er uitgaf. Toen dacht ik: dat is het mij allemaal niet waard." Gehele Bosma Boek trouwens voor gratis HIERRR op de GeenStijl.