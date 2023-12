Nog even dit, dan houden we erover op - HAHAHA NEE. We krijgen ook nog het hele weekend met courant na courant, column na column in de huilstruikmodus. Hiero, bewaarplaatje van ANP. Dit zijn de namen, en dat zijn de stemmen. Rechtsklik save as & uitprinten op A3. Een bemmende 2.230.352 voor de Voorman des Vaderlands, dat gaat nog lang nadreunen in de zure rijklinkse ambtenarocratie. Speciale aandacht ook voor Martin Bosma met 47.189 voorkeurstemmen. Dat is een stad zo groot als BARENDRECHT om in asielinstroom-termen te blijven. Een ruime verdubbeling trouwens voor den ondervoorzitter, die bij de vorige verkiezingen (2021) maar een schamele 22.781 stemmen ophaalde. Een kudootje is op z'n plaats voor de vlaggenzwaaier van DENK, die agnostische semiturk gaven we vooraf geen cent, maar hij sleepte toch nog dik 160.000 binnen, zeg maar de hele asielinstroom van 2025.