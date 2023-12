Nu Bosma het knuppeltje van de Tweede Kamer in zijn knuisjes heeft genomen, is de wanhoop in bepaalde kringen niet van de lucht. Her en der in het land komen antifascisten bijeen om de grootste mensensmokkeloperatie aller tijden op te zetten: er moeten zoveel mogelijk moslims het land uit voor het te laat is.

Want dat is de tijd waar we in leven: nadat we in 1945 werden bevrijd door de Marokkanen en ons land werd werd opgebouwd door de gastarbeiders, wij ons decennia lang onze hongerige magen vulden met hun gegrilde separatorvleeshompen, worden deze parels, waar we letterlijk alles aan te danken hebben, gedegradeerd tot tweederangsburgers. In de wijze woorden van onze lieve vorstin: er is geen Nederlands cultuur. Gelukkig hebben we tegenwoordig de islam door de wijken schallen.

Maar dacht u dat we daar een beetje dankbaar voor zijn? Nou niet dus!

Dienstmededeling: Brante en Immink gaan op reis en zullen pas op 19 januari weer een reguliere aflevering posten. Wel zullen ze op onregelmatige tijden proberen te komen met een verslag vanuit Texas (VS). Ze wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Brante & Immink