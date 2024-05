Komt dat even mooi uit. Net nu het in Nederland allemaal weer een beetje rustig begint te worden met die hele Israël-Palestina-discussie, mag Abou Eenarm naar huis. Amin Abou Rashed, hier te zien in onze Tweede Kamer, zit al een jaar vast omdat justitie hem ervan verdenkt maar liefst 11 miljoen euro te hebben ingezameld voor Hamas. Een soort one armed bandit variant van de Postcodeloterij dus, maar blijkbaar is Hamas sponsoren in Nederland verboden. Maar omdat er nog geen uitspraak is en hij al meer dan een jaar in voorarrest zit, laat de rechtbank hem voorlopig vrij. "Meneer, we gaan uw hechtenis schorsen. Heeft vooral te maken met uw persoonlijke omstandighden. We zien hoe moeilijk de cel is voor uw gezondheid. Wij denken niet dat u gaat vluchten. We geven u ook geen enkelband. U mag voorlopig naar huis." Kan hij mooi mee op handelsmissie naar Rafah, of naar zijn tweede huis in Libanon. Haalt het kabinet hem daar wel weer op als hij zijn fopstraf uit moet zitten.