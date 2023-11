Hamas-hoofdstad Qatar, daar moet je natuurlijk goed beslagen ten ijs komen. Daar gooi je geen hoge ogen met een paar BKB-ondernemers, en moet je toch minstens Hamas op het bordes zetten om wat bilateraaltjes rond te krijgen. Nou, dat wist Sigrid Kaag met haar 'uitvoerige ervaring in het Midden-Oosten' natuurlijk ook, en gelukkig had ze er nog een in de rolodex staan: Amin Abou Rashed (dossier) in de kroeg bekend als Abou Eenarm [hij heeft een (1) arm].

Bij Carel Brendel leest u: "Een bont gezelschap van ambtenaren en managers van sportbedrijven trok in maart 2020 naar Qatar om in de aanloop van het WK voetbal de zakelijke banden met het organiserende land aan te halen. Politiek verantwoordelijk voor deze handelsmissie waren Sigrid Kaag (D66, minister van Buitenlandse Handel) en Bruno Bruins (VVD, minister voor Medische Zorg en Sport). Een opvallende deelnemer was de Nederlands-Palestijnse activist Amin Abou Rashed, topman van de politieke Hamas-lobby in Europa."

Inmiddels zit het heerschap sinds 22 juni 2023 samen met een van zijn dochters in voorarrest omdat zij vanaf 2014 zo'n 6,1 miljoen euro aan Hamas doorgesluisd zouden hebben. Eind september verlengde de rechtbank dit voorarrest.

Onder de kop "Succesvolle handelsmissie naar Qatar!" lezen we dat het een succesvolle handelsmissie naar Qatar was. "Een van de highlights van het programma was het matchmaking event met diverse stakeholders uit Qatar. (...) Dit gaf de deelnemers aan beide kanten ruim de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en om de marktkansen te bespreken." Nou, dat geloven we meteen.