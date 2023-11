Als die Abu Eenarm veroordeeld wordt voor financiering van terreurorganisatie Hamas, moet ook zijn Nederlanderschap ingetrokken worden en moet hij Nederland voorgoed uitgebonjourd worden. Die lieden horen niet rond te lopen in onze samenleving, die zijn wezensvreemd, haten ons en het westen, en zijn hier alleen voor alle 'easy money'.

En die Asha ten Broeke heeft vandaag weer een tenenkrommende, larmoyante, niet te hachelen column in De Volkskrant geschreven, waarin ze huilie-huilie doet omdat ze niet alle namen van de Palestijnse slachtoffers kent oid. Daarvan somt ze er dan een aantal op. Kent ze dan wel altijd veel namen van slachtoffers van natuurrampen - aardbevingen, tsunami's, etc - of van andere gewapende conflicten in de wereld (Jemen, Mali, Sudan, Oekraïne, etc, etc)?

Ik zelf ken slechts één naam van de slachtoffers van 7 oktober: Shani Louk, die wat mij betreft symbool staat voor de weerzinwekkende slachtpartij die Hamas heeft aangericht. Als ik meer namen zou weten, zou dat dan bewijzen dat mijn betrokkenheid/afschuw, noem maar op, groter zou zijn? En ja, ik vind het ook allemaal verschrikkelijk voor de onschuldige Palestijnse slachtoffers, die er ook weinig aan kunnen doen, maar zo'n Ten Broeke noemt de Israëlische slachtoffers niet één keer in haar tearjerkende litanie. Wel bezigt ze, zoals in een eerdere column, de term ''genocide'' mbt de militaire acties van Israël. Dat doen al die pro-Palestina fellow travellers, is me opgevallen. Moet Leo Lucassen, die een heel krantenartikel schrijft over het 'foutieve' gebruik van de term 'pogrom' mbt het bloedbad van 7 oktober, niet ook eens zijn licht laten schijnen over het gebruik van de term 'genocide'? Maar dat zal Leo wel niet doen, denk ik.