Je mag het misschien niet zeggen van Pipo Persson want bij de Volkskrant zijn ze doodsbang dat hun dinnetje Hamasha ten Broeke definitief wordt ontmaskerd als antisemitisch "sujet" maar die 'pro-Palestijnse protesten' in Amerika beginnen nu toch wel behooooorlijk antisemitisch te worden. Op Columbia University in New York is Hamilton Hall - zeg maar het academiegebouw - 'overgenomen' door pro-Hamas-apologeten. De boel is gesloopt, gebarricadeerd, afgeplakt en er zijn naast het gebruikelijke 'From the River to the Sea' ook gezellige liedjes te horen als: "We don’t want no two state. We want all of it. From the river to the sea. Palestine is all you’ll see." Er is zojuist een groot 'Intifada'-spandoek aan het gebouw gehangen en tel daarbij op dat Joodse studenten en werknemers van de universiteit belaagd worden met 'harassment, hate speech and violence for the sole reason that they are (or appear to be) Jewish' en dán: kun je dus spreken van goor antisemitisme. Draad hier bij @bwog, het is midden in de nacht in New York maar wel een ongoing situation dus later meer.