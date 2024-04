SCHISMA bij DPG Media! Guido den Aantrekker (manager DPG Media) schreef op Twitter bij een bericht van Hamas-supporter Asha ten Broeke (activist DPG Media): 'Ongedierte, dit sujet'. Nogal wat dik aangezet maar toen klikte Emine Oeigoer (slachtoffer DPG Media) bij Pieter Klok (hoofdredacteur DPG Media) over het tweetje van Guido den Aantrekker (DPG Media) over Asha ten Broeke (DPG Media). Vervolgens schreef wokevogel Pipo Persson (DPG Media): "Ook als er alle reden is om het niet eens te zijn met een column ga je niet zo ranzig tekeer tegen onze columnisten, @GdenAantrekker. Zie je mail." Oftewel: Guido (DPG Media) werd door een collega van DPG Media via Twitter erop gewezen dat hij n.a.v. zijn bericht over een collega van DPG Media en de klikspaan boterspaan van een collega bij DPG Media bij een hoofdredacteur van DPG Media een laatste waarschuwing van de hoogste verdieping van DPG Media kreeg. En nu schrijft Guido: "Een post van mij over een column en de schrijfster daarvan levert intense feedback (+ en -) op. Ik reageerde als betrokken privépersoon op de inhoud, die mij erg trof. Dat had ik bij nader inzien anders kunnen formuleren. Daarom zal ik de post verwijderen." Pets pets pets! Sjonge jonge wat moet het toch geweldig zijn om te mogen werken bij DPG Media, waar ze elkaar uitkafferen voor 'ongedierte', ze elkaar aan de leeuwen voeren en ze als een stel hyena's elkaars lijk gaan zitten opvreten op Twitter.