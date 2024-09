Wat weet GUIDO DEN AANTREKKER (58) wat wij niet weten? De Hoofdredacteur van weekblad STORY, die daarnaast Managing Director Entertainment Magazines België & Nederland bij DPG Media is en regelmatig aanschuift in SHOWNIEUWS, liet gistermiddag op X, het voormalige Twitter, weten dat hij de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat SAKSEN niet vertrouwt. In zijn post vroeg Den Aantrekker zich af of er überhaupt iemand gelooft dat de radicaal-rechtse partij AfD door een 'rekenfout' geen 41 maar zetels 40 krijgt, waardoor de partij alsnog geen SPERRMINORITÄT heeft. Daarnaat stelde Den Aantrekker de vraag hoelang ZE nog denken dat het 'DOMME VOLK' dit blijft slikken. Maar het vreemde is, die tweet was gisteravond opeens VERDWENEN! Hebben Guido's Belgische bazen van DPG INGEGREPEN? Zijn ZE erachter gekomen dat Guido TE VEEL WIST? Heeft de KLAUS SCHWAB of het INTERPROVINCIAAL OVERLEG er soms iets mee te maken? Wij DUIKEN ER DIEPER in!