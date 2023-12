Maar natuurlijk. Alsof de pluriformiteit van de media niet al genoeg geschaad wordt door het feit dat Trouw, De Volkskrant, het AD, het Parool, NU.nl, QMusic, de Flair, Autoweek, de Story, Veronica Magazine, Tweakers, Reclamefolder.nl, Independer, de Libelle, de Margriet, de Intermediair, VT Wonen en de Tina allemaal in dezelfde handen zijn, wil De Persgroep (Belgen, niet te verwarren met de Belgen van Mediahuis, red.) RTL Nederland overnemen van het Duitse Bertelsmann. Dan zijn de Nederlandse media volledig in handen van Belgen, John de Mol en de NPO. Precies daarom ging de vorige grote overname van RTL, door John de Mol, trouwens niet door. Was er maar ergens een onafhankelijk weblog dat voor het verkondigen van een afwijkend geluid afhankelijk is van dappere adverteerders en UW STEUN! (Ja dit is ordinair bedelen maar wij hebben geen 1,1 MILJARD liggen, red.).