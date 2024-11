Het is hier geen hotel!

Landgenoten. Het is gebeurd met graties brauzen op het X-account van de Volkskrant. Opperfeldwebels in de Vlaamse Führerbunkers hebben besloten dat niet iedereen zomaar mag meekijken wat ze daar in de DPG-pendelbus naar Mediavaert allemaal bekokstoven. U dient GOEDGEKEURD te zijn. Verklaring van Goed Gedrag af te halen bij Oberst P. Klok. Neem ook meteen uw dubbele Ausweis, uw vaccinatiebewijs en uw QR-code mee. En uw Tesla-afstandsverklaring alsook een bewijs dat u geen StarLink heeft. Einde bekendmaking.