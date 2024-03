Ja, zit je als aangetrouwde prinses op een bankje te vertellen dat je kanker hebt, is het bankje niet goed. En de achtergrond klopt niet. En je ring zit verkeerd. En je man zit niet naast je. Of zo’n schip dat versneld en wel pardoes op een brug vaart. Een rapper die op de vlucht ging, omdat een weekje Barbados met je kech al snel sex trafficking is natuurlijk. Om maar te zwijgen van CIA/Oekraïne die natuurlijk een IS-moslimfundamentalistische aanslag plegen in Moskou. Over Moskou gesproken: welke Nederlandse politicus betalen ze? NOU!?!?!? Ondertussen vraag je af wat Thierry toch op had toen hij helemaal Joe-Biden-State-of-the-Union op Paternotte (Jan) en Klaver (Jesse) ging?