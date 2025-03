Duitse toestanden op de Dam afgelopen donderdag. De dader werd nogal levend van de straat geplukt, maar ‘s avonds vond uw bestuur het niet meer nodig om iets over hem te zeggen. Een persconferentie bleef uit. En zo bleef het Nederlandse volk in blijde onwetendheid. De slachtoffers lijken willekeurige voorbijgangers te zijn die de pech hadden in de verkeerde tijd, op het verkeerde moment op de verkeerde plek in de verkeerde progressieve stad, in het verkeerde progressieve land te zijn. Een Nederlander, een Belg, een Pool en twee Amerikanen.

Ondertussen gingen in Gaza de Gazanen de straat op om te demonstreren tegen Hamas. Dat is al één demonstratie tegen Hamas meer dan in Amsterdam. Ondertussen mag een Britse Pakistaanse immigrant niet worden uitgezet naar Pakistan wegens ontucht met minderjarigen, omdat hij als alcoholist moeilijk zou kunnen aarden in het streng Islamitische Pakistan.

Foto van Brante: