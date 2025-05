Hee maar dat is gek. De politie heeft bekendgemaakt dat de man die afgelopen maandag 79 mensen verwondde door in te rijden op feestvierende Liverpoolsupporters 53 is, uit West Derby komt en Paul Doyle heet. En nu staat in alle Engelse media dat de man die afgelopen maandag 79 mensen verwondde door in te rijden op feestvierende Liverpoolsupporters 53 is, uit West Derby komt en Paul Doyle heet. Hebben ze daar in Engeland geen rechtsstaat ofzo? Snappen ze niet dan de privacy van de man die afgelopen maandag 79 mensen verwondde door in te rijden op feestvierende Liverpoolsupporters 53 is, uit West Derby komt en Paul Doyle heet, belangrijker is dan mensen informeren over schokkende gebeurtenissen, zoals toen Paul Doyle (53, komt uit West Derby) afgelopen maandag 79 mensen verwondde door in te rijden op feestvierende Liverpoolsupporters?

OM PRECIES TE ZIJN: Paul Desmond Sanders Doyle (ook handig om verwarring te voorkomen, red.)