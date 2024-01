Nou mensen gefeliciteerd. Omdat we ons de afgelopen maand allemaal zo voorbeeldig hebben gedragen, anderhalve meter afstand, mondkapjes, avondklok, niet lachen om mensen die uitglijden over een bananenschil, de hele reutemeteut, is het ons gelukt: we hebben samen corona onder controle. "„We verwachten dat we de piek hebben gehad. Het is wel afwachten of dit doorzet, hoe dit zich ontwikkelt als kinderen straks weer naar school gaan en volwassenen weer naar hun werk”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)." En als we iets geleerd hebben in het verleden, is het dat ze bij het RIVM in de toekomst kunnen kijken. Voor teleurgestelde complotdenkers die na twee winters zonder maatregelen niet heel hard ZIE JE WEL kunnen zeggen hebben we gelukkig iets nieuws: al die regen? Waar komt die opeens vandaan?? NOU???