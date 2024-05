Maar blijft het oorverdovend stil voor Gaza straks tussen 20:00 en 20:02? We hopen van wel maar weten van niet. Wel weer even een fascinerend inkijkje in de realiteitstoetsing van dat kamp. Medisch specialist "met een Algerijnse én Italiaanse komaf" van de actiegroep Artsen voor Gaza Sara Galli: "Hoe meer Palestijnen er sterven, hoe minder er over wordt gesproken in de Westerse media." Nou, die grafiek zouden we wel eens willen zien. Hey, zoiets zei activiste Carolien Nieuweboer (she/her) ook al op Al-Jazeera, dus dan zal het wel waar zijn.

Maar hoe dan ook sorry dat we het wel elke dag opnieuw hebben over dat er in Nigeria vanaf 2000 al 62.000 christenen zijn vermoord, waarvan de meeste namelijk 8.000 nog in 2023 en wereldwijd zo'n 13 per dag.