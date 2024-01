Vroeger had je het klooster, nu heb je 'Palestina'. Carolien Nieuweboer (she/her) zag de posters van ontvoerde Israëlische kinderen en dacht: "To me it was very clear that this was again part of their propaganda, and it was basically to justify the genocide that was going on, and to justify the 75 years of occupation. (...) The Palestinian voice was nowhere to be heard in the mainstream media, it's still barely anywhere to be found in the mainstream media."

Hey, "75 jaar aan bezetting", daar kan ze verrassend genoeg dus alleen maar geheel Israël mee bedoelen, want Israel zat maar van 1967 tot 2005 in de Gazastrook en dat is 38 jaar, niet 75 jaar. En je vraagt je ook af in welke mainstream media 'de Palestijnse stem niet gehoord werd', maar de NOS, RTL, NRC, Volkskrant en Trouw waren het in ieder geval niet, en ze doet niet aan als Telegraaflezeres, dus waar heeft ze het nou eigenlijk over?

En we kunnen er lang of kort over zijn, maar wees nou eerlijk. Iedereen die posters van gegijzelde Israëlische kinderen ziet en denkt 'dit is smerige propaganda voor hun genocide, ik start een tegencampagne', is ZELF gewoon een genocidale freak die geheel Israël van de aardbodem geveegd wil zien. Bron? Is gewoon zo en dat weet iedereen.

Wat denk je nou dat die "Free Palestine"-sticker achterop Caroliens telefoon betekent, en al helemaal in combinatie met haar genoemde "75 jaar aan bezetting"?

En wat dat hallucinante gejammer om een staakt-het-vuren betreft, die was er: op 6 oktober. En elke activist die daar nu toe oproept bedoelt in werkelijkheid een cease fire Hamas' stijl: 'You cease, we fire.' Vergeet niet dat Hamas zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor de burgerslachtoffers, en die slachtoffers bovendien gebruikt om relevant te blijven met een aanstaand Saoedisch-Israëlisch vredesbestand.

Het enige waar het niet op gerekend had is dat de "Israelis, who are known to live life" - aldus Hamas op 8 oktober - bereid zouden zijn tot nu toe 194 doden, 46 zwaargewonden, 254 middelmatig gewonden en 110 lichtgewonden te offeren met een IDF-grondoperatie. Hamas gokte dat Israël zich zou beperken tot ongekende beschietingen vanuit de lucht, vanaf zee en per artillerie en dat dit een ongekend aantal burgerslachtoffers op zou leveren die Hamas' positie, positieve perceptie en legitimiteit de komende jaren zouden verzekeren.

Maar Hamas gokte verkeerd, is binnenkort verdwenen en Gaza wordt een Saoedisch/Emiratisch protectoraat.