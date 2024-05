Wall Street Journal berichtte gisteren dat Egyptische officials meldden dat Israël Hamas een (1) week heeft gegeven om akkoord te gaan met een gijzelaarsdeal in ruil voor een tijdelijke wapenstilstand. Als Hamas weigert een deal te sluiten valt Israël na aanstaande vrijdag Rafah binnen. Vandaag ontmoeten officials van Hamas en de CIA elkaar opnieuw in Egypte, maar uiteraard gaat het nu nog stroperiger dan voorheen, omdat Hamas enkel nog in Rafah bestaat en helemaal niets meer te verliezen heeft.

Israël zet in op de vrijlating van 33 vrouwelijke, oudere en zieke gijzelaars in ruil voor een wapenstilstand van zes weken. Axios schrijft dat Hamas mogelijk akkoord is met 'slechts' 20 gijzelaars.

Iets dat erop wijst dat Israël het Rafah-dreigement ditmaal echt meent is dat de VS inmiddels zegt ingelicht te zijn over Israëls evacuatieplan voor Hamas' allerlaatste schild, namelijk die miljoen+ burgers te Rafah.

"Israel this week briefed Biden administration officials on a plan to evacuate Palestinian civilians ahead of a potential operation in the southern Gaza city of Rafah aimed at rooting out Hamas terrorists, according to US officials familiar with the talks."

Dat wordt dus een kwestie van die mensenmassa's uit Rafah richting een van de drie humanitaire zones leiden per dezelfde militaire corridors die deze mensenmassa in eerste instantie naar Rafah kreeg.

Echter, dezelfde Amerikaanse officials zeggen dat "the plan detailed by the Israelis did not change the US administration’s view that moving forward with an operation in Rafah would put too many innocent Palestinian civilians at risk."

Geen publiekelijk groen licht geven voelt als een - begrijpelijk - politiek besluit, maar ze gaan er dus overduidelijk ook niet voor liggen.

In ander nieuws: Qatar overweegt het uitzetten van Hamas' leiderschap! Als je wint heb je vrienden.