IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari in an English-language video statement says the amount of aid entering the Gaza Strip will "continue to scale-up" in the coming days, as the military gears up for an offensive in the southern city of Rafah and as it faces international…

IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari's video statement last night shows where the military is planning to expand its "humanitarian zone" in the Gaza Strip. Image on the left shows the current zone in the al-Mawasi area.

Bovenstaand een screenshot en toelichting door IDF-woordvoerder Hagari over de vergrote Humanitaire Zone langs de Gazaanse kust. Er staat al een Israëlisch en Egyptisch tentenkamp klaar buiten Rafah. Maar zeer waarschijnlijk wordt bovenstaande zone dus de locatie voor die 40.000 aangeschafte tenten met elk plaats voor 10 tot 12 personen, in totaal dus zo'n half miljoen.

Kortom: exact het plan dat half februari al aangekondigd was, maar iedereen desondanks - 'MinDef' Ollongren voorop - bleef roepen dat "de onschuldige burgers in Rafah nergens heen kunnen". Dat was letterlijk nooit het geval, de enige vraag is of Hamas zijn laatste burgerschild laat vertrekken.

Onderstaand dan veel nieuw beeldmateriaal van de nagenoeg afgeronde Amerikaans/Israëlische Gazapier- en haven, waar Amerika, de EU en ngo's als World Central Kitchen hulpgoederen zullen gaan lossen. De haven kwam vorige week woensdag nog onder 'vuur' door Palestijnse militanten terwijl VN-inspecteurs de locatie bezochten.

"A United Nations team in the Gaza Strip visiting the site for a pier and the staging area for maritime aid operations had to seek shelter in a bunker “for some time” on Wednesday after the area came under fire, a UN spokesperson said on Thursday. Two rounds landed about 100 meters (300 feet) away, but there were no injuries and the team was eventually able to continue the tour, UN spokesperson Stephane Dujarric said."

Volgens het Pentagon zal de haven aanstaande maand al in staat zijn 150 trucks per dag aan hulpgoederen Gaza in te sluizen.