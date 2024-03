We vermoeden dat dit ook ongeveer is waar die Amerikaanse drijvende havens aan gaan meren, maar die hebben eerst nog een overtocht van 30 dagen te gaan. Wat u boven- en onderstaand ziet is een pier van Gazapuin in aanbouw, waar zelfs in deze prille staat al de eerste "200 tons of food, including rice, flour, legumes, canned vegetables and proteins" van World Central Kitchen (WCK) overheen rolde. De IDF schrijft: "A ship transporting humanitarian aid from the World Central Kitchen (WCK) organization, led by the United Arab Emirates, arrived today in Gaza’s maritime space. This was in coordination with COGAT and in accordance with the government’s decision. IDF naval and ground forces are deployed to secure the area."

En dan moeten de drijvende havens van de EU en de drijvende havens van Amerika dus nog arriveren. Het blijft een vreemde genocide. Meer beeld na de breek.