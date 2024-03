Enerzijds: Uit statistische analyse ontstaat nu toch wel overtuigend het beeld dat Hamas' specifieke dagrapportages - waar het totale door Hamas gerapporteerde dodental van 30.000+ uit bestaat - niet kunnen kloppen.

Anderzijds: Officials binnen Israëlische inlichtingendiensten zeiden eind januari dat zij de door Hamas gerapporteerde dodentallen hadden bestudeerd en concludeerden dat de cijfers "overwegend betrouwbaar en transparant" waren. Dus gebruiken ook zij Hamas-cijfers, in plaats van zelf cijfers te vergaren, wat extreem moeilijk bleek.

Professor statistiek en datawetenschap aan de University of Pennsylvania Abraham Wyner publiceerde onlangs een artikel waarin Hamas' dagrapportages tegen het licht gehouden werden. Hij zegt dat zijn analyse van de dagcijfers het volgende aantonen:

1) Het totale dodental neemt dagelijks onwaarschijnlijke lineair toe.

2) Er is nauwelijks sprake van een zeer te verwachten correlatie tussen het dagelijkse aantal gedode kinderen en vrouwen.

3) Er is een onverklaarbare, "absurd sterke" negatieve correlatie tussen het aantal gedode mannelijke burgers en vrouwen, terwijl je juist een positieve correlatie zou verwachten.

4) Er zijn drie dagen waarop het mannelijke dodental bijna op 0 staat, wat een foutieve rapportage suggereert, terwijl die drie dagen wel een ver bovengemiddeld, hoogste aantal gedode vrouwen tellen.

Wyner concludeert: "The numbers are not real. That much is obvious to anyone who understands how naturally occurring numbers work. (...) While the evidence is not dispositive, it is highly suggestive that a process unconnected or loosely connected to reality was used to report the numbers. Most likely, the Hamas ministry settled on a daily total arbitrarily. We know this because the daily totals increase too consistently to be real. Then they assigned about 70% of the total to be women and children, splitting that amount randomly from day to day. Then they in-filled the number of men as set by the predetermined total. This explains all the data observed.

There are other obvious red flags. The Gaza Health Ministry has consistently claimed that about 70% of the casualties are women or children. (...) If 70% of the casualties are women and children and 25% of the population is adult male, then either Israel is not successfully eliminating Hamas fighters or adult male casualty counts are extremely low. This by itself strongly suggests that the numbers are at a minimum grossly inaccurate and quite probably outright faked."

En dat brengt u tot het volgende: Israël doodt namelijk wel degelijk heel veel Hamas-strijders.

Op 15 februari zei een Hamas-woordvoerder in Qatar tegen Reuters dat er 6.000 Hamas-strijders gedood waren. Die dag stond het totale Gaza-dodental op 28.663. Dat zou er volgens Hamas' eigen cijfers dus op neerkomen dat 21% van de doden Hamas-strijders betreft. En dat valt dus weer met geen mogelijkheid te rijmen met de claim dat 70% van de slachtoffers vrouwen en kinderen zijn. Dan zouden er immers óf 1) amper volwassen mannelijke burgers gedood zijn, óf 2) dan zouden bijna alle gedode volwassen mannen Hamas-strijders zijn.

Maar het wordt allemaal nog veel vreemder, want Israël claimde op diezelfde 15 februari dat het niet 6.000, maar 12.000 Hamas-strijders gedood heeft. Met het aantoonbaar uitschakelen van 18 van de 24 Hamas-bataljons die in totaal uit zo'n 30.000 man bestonden, is dat een veel waarschijnlijker aantal dan 6.000.

Dat zou er dus op neerkomen dat 42% van de slachtoffers te Gaza Hamas-strijders betreft.

En dan rijst toch echt deze vraag. In een doodsstrijd tegen een ingetunnelde vijand die in zeer dichtbevolkt stedelijk gebied in burgerkleding onder, tussen en vanuit burgerinfrastructuur vecht. Is een Hamas/burgerdode-ratio rond de 1,4 dan niet juist echt uitzonderlijk laag?

Dat kun je hoe dan ook toch met geen mogelijkheid genocide noemen?