Dit is waar Easy Company het allemaal voor deed: een rule based international order. Waar een """land""" waarvan de op twee na grootste partij regelmatig stadions vol opzweept tot genocide met 7,5 duizend kilometer en 24 landen ertussen het Silicon Valley van het Midden-Oosten nadat het 1.200 burgers verloor in Hamas' orgie van geweld te Den Haag mag betichten van 'genocide'.

En we dan allemaal geacht worden te doen alsof zo'n rechtszaak en (tussen)uitspraak werkelijk ook maar iets betekenen. Nou, dat doen we.

Update 13:39 - "The International Court of Justice rules in favor of South Africa's request for provisional measures against Israel over Gaza war and finds that the 'conditions to indicate provisional measures are met'".

Maar ook: "Court calls for immediate unconditional release of all hostages held in Gaza." Ook roept de rechtbank niet op tot een wapenstilstand. Verder, volgens een duider van dienst: "What is clear at this point is that the ICJ has ruled the genocide case against Israel will proceed to a full trial, which will take years. Now the court is issuing its orders to Israel, which Netanyahu has already said he will not abide by."

In conclusie vindt DEN HAAG dat Israel:

"Must take all necessary measures to avoid commission of acts as listed under Article 2 of Genocide Conv, ensure military forces don't commit those acts, prosecute incitement of genocide, allow basic services/aid." Artikel Twee van die conventie leest u hier.