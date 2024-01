Wat is het internationaal recht toch schitterend. Je kunt dus als land waar het zelf nou ook niet echt lekker gaat, naar de rechter stappen omdat je vindt dat een ander land zich misdraagt in een conflict waarin je zelf totaal geen partij bent. En dan kun je gewoon roepen dat Israël 'genocide' pleegt (aanklacht van 84 pagina's daarrrr). Want keihard terugslaan als meer dan 1000 van je eigen burgers afgemaakt worden is natuurlijk precies hetzelfde als het systematisch uitroeien van een bevolkingsgroep. En dan gaan dus allemaal juristen meer dan 3000 kilometer ver weg van de daadwerkelijke oorlog zich daar eens even lekker over buigen, en wij kunnen dat allemaal LIVE volgen via een LIVESTREAM.