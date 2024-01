Klapt er hard op momenteel (beter gezegd: nog steeds) in Gaza. De Israëliërs zijn flink aan het knokken in het zuiden van Gaza-Stad, de kern van het spookhuis, en diep in Khan Younis, met natuurlijk ook de gebruikelijke luchtaanvallen. Bij gevechten in die laatste stad is Idan Amedi zwaargewond geraakt. Amedi is een populaire zanger en acteur, bij het grote publiek bekend als Sagi uit de Netflix-serie Fauda. Volgens zijn vader verkeert hij niet meer in levensgevaar. Ook in het noorden van Israël, in de strijd met Hezbollah, is het nog altijd gedoe, met over en weer aanvallen, artillerie en de inzet van drones.

In ander nieuws is het Quds Network boos dat het X-account Qassam2024, het officiële account van de militaire tak van Hamas (lol), is verwijderd van het platform van Elon Musk. Dat noemen we hier: onvrijwillig een KRO-NCRV'tje doen. Misschien een keertje stoppen met jodenhaat en het toejuichen van ontvoering, afslachting en verkrachting van mannen, vrouwen en kinderen? Maar wat weten wij nou. Bij belangrijk nieuws zien we u weer, hier.

Update 12:05 - Gruwelijke video over Hamas-strijders die worden neergesnoeid door IDF-soldaten. Op het einde produceert een IDF-wagen nog even een slakkenspoor door over zo'n lichaam heen te dokkeren. Video vanuit IDF-perspectief hier

Update 12:19 - Autobiem in het zuiden van Libanon tijdens de dodenmars voor Hezbollah-commandant Wissam Taweel