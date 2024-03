Brig.-Gen. Dan Goldfus, commander of the IDF’s 98th Division: "I ask at this opportunity to address our leaders, from both sides, and I hope that they will have the time to listen to the heart of a soldier...We achieve many achievements on the battlefield. But you must be worthy…

Ten eerste: dit is dus geen nieuws. De evacuatie werd een maand geleden al aangekondigd, maar niemand hoorde het omdat werkelijk iedereen - onze MinDef incluis - de leugen bleef herhalen dat de burgers en vluchtelingen te Rafah "nergens heen kunnen". Dat is en was dus nooit waar, de vraag blijft vooral of Hamas dit burgerschild, zijn laatste verdedigingslinie, zal laten vertrekken. Israëls wekenlange militaire corridors hebben die miljoen+ vluchtelingen naar Rafah gekregen, en er is geen enkele reden dat diezelfde corridors diezelfde mensen niet weer uit Rafah kunnen leiden - mits Hamas ze laat vertrekken.

Gisteren kreeg het evacuatieplan meer formeel gestalte: "The Israel Defense Forces said Wednesday it plans to direct a significant portion of the 1.4 million displaced Gazans in Rafah toward “humanitarian islands” in the center of the territory, ahead of a planned ground operation in the southernmost Gazan city. (...) IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari said moving those in Rafah to the designated areas (...) will be carried out in coordination with international actors (...). Hagari said those “islands” will provide temporary housing, food, water, and other necessities to civilians fleeing war. He did not say when Rafah’s evacuation will occur, nor when the offensive on the city will begin, explaining that Israel wants the timing to be right operationally and to be coordinated with neighboring Egypt."

Hagari's 'good cop'-persverklaring kwam een paar uur nadat MinDef Gallant had gehint dat het Rafah-offensief elk moment kan beginnen: "Even those who think that we are delaying will soon see that we will reach everyone. We will bring to justice anyone who was involved in October 7 — either we will eliminate them or bring them to trial in Israel. There is no safe place, not here, not outside of Gaza, not anywhere across the Middle East — we will bring everyone to their place."

Bescheiden update over die aanstaande Amerikaanse drijvende haven aan de Gazaanse kust; de eerste vier 'Logistics Support Vessels' en drie kleinere vaartuigen vertrokken afgelopen dinsdag uit Virginia tewijl Darth Vaders Imperial March over de luidsprekers klonk, omdat de kapitein een "massive Star Wars fan" is. De verwachting is dat de eenheid over een maand de Gazaanse kust bereikt en dat de faciliteit over twee maanden operationeel is.