"Tonight, I'm directing the US military to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza, that can receive large shipments carrying food, water, medicine and temporary shelter. No US boots will be on the ground . A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day."

Hoe dan ook, het was een boeltje en gisteravond tijdens zijn State of the Union kondigde Biden formeel de bouw van een tijdelijke drijvende haven aan:

Via Israël en Egypte komen er wel vrachtwagenkonvooien met hulpgoederen binnen, maar vorige week ging dat dus even helemaal mis toen Israël met 31 vrachtwagens hun grootste konvooi naar binnen reed. Dat leidde volgens Hamas tot meer dan 100 doden en zo'n 800 gewonden door Israëlische beschietingen, maar volgens Israël vooral door verdrukking en aanrijding.

Interessant wel, zijn begrijpelijke nadruk op 'no US boots on the ground'. Naar de letter, technisch, formeel zal dat kloppen, maar er staan tijdens zo'n aanleg en daaropvolgende leveringen natuurlijk wel US Navy-makkers tot de tanden bewapend in/aan de Gazaanse branding. Maar dus niet formeel met droge voeten op het strand zelf, en daar gaat het om.

Het lijkt erop dat de VS dit plan erdoorheen heeft gedrukt, maar Israël zegt het plan "volledig te steunen". In de praktijk komt het er zeer waarschijnlijk op neer dat Israël de locatie op het strand beveiligt en het is te hopen dat het niet net als die vrachtwagenkonvoois bestormd gaat worden.

Het is wel een enorm risico natuurlijk, zo'n logge, trage operatie. Want het maakt het voor allerlei spelers natuurlijk wel heel aantrekkelijk zo'n haven aan te vallen om te boel te escaleren.

Volges officials gaat het "een aantal weken duren" voordat de pier gebouwd en operationeel is. En gelachen om deze bijsluiter: "T__he US hopes that the port will turn into “a commercially operated facility over time.”"

Dat de VS zo'n complexe situatie aankan geloven we overigens wel, want op D-Day konden ze het ook met hun Mulberry Harbours.