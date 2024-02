Hedenochtend vroeg rond 04:00 reden er 31 vrachtwagens uit Israël met humanitaire hulpgoederen en voedsel aan boord de Noord-Gazaanse wijk Rimal (maps) binnen. De afgelopen drie dagen stuurde de IDF zo'n 50 van deze trucks Gaza in, maar dit betreffende konvooi - hier nog het entree op video - was met 31 vrachtwagens dus veruit het grootste.

Hamas claimt dat er tijdens 'ongeregeldheden' rondom dat konvooi vanochtend vroeg, nog voor zonsopgang, 104 Gazanen zijn doodgeschoten en 760 zijn verwond door de IDF. Hulporganisatie de Rode Halve Maan spreekt van 54 doden en 120 gewonden.

De IDF gaf daarop de bovenstaande luchtbeelden vrij en spreekt die claim tegen. De Times of Israel tekent de voorlopige verklaring door de IDF als volgt op:

"Thousands of Palestinians rushed the trucks after they passed an IDF checkpoint in central Gaza, leading to a stampede in which dozens of Palestinians were wounded and killed, some after being run over by the trucks.

The IDF’s initial investigation finds that some of the trucks managed to continue further north, where armed men reportedly opened fire at the convoy near Rimal and looted it."

In wat de IDF een tweede, aangrenzend maar apart voorval noemt, zegt de IDF dat er inderdaad waarschuwingsschoten gelost zijn en er daarna gericht op benen is geschoten van Gazanen die een nabijgelegen militair checkpoint dreigden te bestormen:

"Dozens of Palestinians who rushed the last truck in the convoy began to move toward an IDF tank and troops stationed at the military’s checkpoint, the investigation finds.

An officer stationed in the area ordered to fire warning shots in the air as the Palestinians were within a few dozen meters, as well as gunfire at the legs of those who continued to move toward the troops, the probe says."

Bij dat voorval zijn er volgens de IDF inderdaad zo'n 10 slachtoffers gevallen, alleen spreekt het voorlopige onderzoek nog niet van dodelijke slachtoffers:

"The soldiers fired warning shots in the air and shot at the legs of those getting closer to the forces. The probe finds that troops only hit some 10 Palestinians in the area."

Enfin, ondertussen kijken we uit naar de NOS-correctie van het Al-Jazeera/Hamas-citaat dat "Israëlische tanks over lichamen van doden en gewonden zijn gereden." Het waren zeer waarschijnlijk namelijk de vrachtwagens die hulp kwamen brengen, geen tanks.